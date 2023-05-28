荒野求生秘技第6季:毛利原鄉

主持人貝爾這次空降到火山遍佈的紐西蘭北島，橫渡洶湧的山區河流，在濃密潮溼的森林找到出路。毛利人已經在紐西蘭北島居住數百年，貝爾利用噴射快艇進入北島內地，由於北島人口最稠密的地區集中在北部，因此貝爾必須利用陽光落在刀刃上的陰影，才能確認自己的方位。在貝爾設法渡過湍急河流後，他便成功捕捉了河裡的螫蝦。