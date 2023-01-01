市區郊區比一比第1季:音樂城鄉間風情

訂婚後的安東尼奧和瑪萊亞決定是時候一起買一間屬於自己的第一個家，而他們最先要做出的決定是要選擇住在市區還是郊區。各執一方看法的兩人，仔細參觀過幾間選擇後，必須在便利又熱鬧的市區小公寓或是在安靜又寬敞的大房子之中做出抉擇。