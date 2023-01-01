Home > 頻道 > 教育/紀實 > 歷史頻道 > 建造巴達維亞

建造巴達維亞

歷史頻道 - 今日 10:50PM 節目表
 
1619年，荷蘭掌控了現在的雅加達，試圖將這裡打造成熱帶的阿姆斯特丹。他們如何進行？而這項偉大的計畫又留下了什麼？

澳門有線電視

客戶服務

電視服務

宣傳服務

頻道介紹

外部連結