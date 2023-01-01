執法第一線第3季:挾持人質

科羅拉多州格裡力市警方接獲少女報案，說家人和自己在家中遭父親持槍挾持。警方派員到現場並派出特警隊支援，但嫌犯不准他們上樓。談判專家與嫌犯周旋之際，警方偷偷救出躲在樓上的兩名孩童與狗。雙方僵持數小時後，嫌犯同意釋放人質，最後選擇自戕身亡。佛羅裡達州的加油站搶劫演變成嫌犯搜捕戰。嫌犯逃逸時被警方攔下，竟開槍射擊警員。最後當地警方與聯邦及鄰近執法單位通力合作，在樹林中擊斃嫌犯。