總是追求事件真相，並將多起看似99.9％不可能逆轉的事件以無罪翻案的律師深山大翔（松本潤 飾），任職於斑目法律事務所刑事案件專門室，與成為新所長的佐田（香川照之 飾）、新人律師穗乃果（杉咲花 飾），天天面對不同的案件。 某日，他們接到一起15年前發生的「天華村毒紅酒事件」相關委託，與這起事件有關的神祕律師南雲（西島秀俊 飾），與她的女兒繪理（蒔田彩珠 飾），究竟是敵是友？