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飛車逃生大挑戰第1季:雨中玩命

探索頻道 - 今日 05:20PM 節目表
這次挑戰在雨中進行，查克開1994年福特金牛星，日間場次毫髮無傷挑戰成功。麥特開1955年布魯克林道奇貨卡，可惜日場遭包夾。凱西開日產240SX，遇到死路最後遭制伏。查克和麥特晉級夜間場次，查克開備用廂型車挑戰失敗，查克突破重圍挑戰成功。

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