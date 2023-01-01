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泳池天王第6季:絕美景觀

探索頻道 - 今日 07:10PM 節目表
 
本集，泳池天王將為史特塞克一家打造開闊湖景的夢想泳池。過程中，他們遇上狹窄的作業環境，以及棘手的結構問題，最終，泳池天王一一克服難題，實現史特塞克一家的美夢。

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