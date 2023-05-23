跨國恐怖分子組織一直把臥底潛伏在不同地方的重要政府機構內，而且不再局限於員警與罪犯的角色間，他們的目的到底是什麼，與世界各地的襲擊事件又有什麼關連呢? 面對這些嚴重的恐怖襲擊和衝突時，他們又會作出什麼決定?