傑克布萊克飾演一個離經叛道的搖滾樂團吉他手。他被樂團趕了出來後急於找尋工作，於是他冒充代課老師，將一群成績優異的五年級生轉變成搖滾高手。瓊安庫薩克飾演這私立學校的校長，而布萊克正為孩子們準備參加搖滾樂團大賽。