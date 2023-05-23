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衛視電影台 - 今日 09:30PM 節目表
 
一條腿的旅程 讓你明白愛情沒有什麼道理…錢鈺盈的老公鄭子漢在腿部截肢手術後不幸離世，錢鈺盈想拿回老公被截斷的腿，卻被醫院百般刁難，於是她展開一場「奪腿計劃」！

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