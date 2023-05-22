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便宜老屋第1季:皮歐立亞歷史區

旅遊生活頻道 - 2023.05.22(一) 03:30PM
 
本集節目中，伊莉莎白和伊森來到伊利諾州的皮歐立亞，參觀位於凱蘭德大道和漢米頓大道的兩棟20世紀初期的老屋，也造訪了翻修新手芮根改造的都鐸復興式老屋。

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