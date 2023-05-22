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追謎探險隊第2季:香格里拉之謎

探索頻道 - 2023.05.22(一) 03:30PM 節目表
 
幾百年來，無數的探險家被香格里拉的傳說吸引到喜馬拉雅山來，據說這個世外桃源人們可以長生不死，也沒有戰爭疾病。喬許計畫參加一個世界屋脊的探險團，一探香格里拉王國的秘密。

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