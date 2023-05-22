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巴黎假期

衛視電影台 - 2023.05.22(一) 07:35PM 節目表
 
從事投資工作的林俊傑為了某事決定「止損」，黯然放棄香港的高薪要職到法國巴黎當一紅酒商營運經理，藉以讓自己展開新生活；在他抵步後被當地的華人房產仲介安排入住已付租的寓所，然而卻被告知上手租客丁曉敏因故尚未遷出，他需要與其暫時共住一屋…

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