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星艦奇航記3:石破天驚

HITS Movies - 2023.05.22(一) 08:00PM
 
寇克中將擊敗可汗以及創世星的行成都只是虛有其表的勝利。麥考伊為史巴克的死感到瘋狂地悲傷。史巴克的父親沙瑞克找到寇克並告訴他一件驚人的事情。

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