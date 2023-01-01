漢普頓王牌房仲第1季:旺季開始

紐約州漢普頓是個充滿魔力的地方，不僅有絕美的風光，也是許多名人喜歡居住的區域。此地的房地產市場競爭激烈，房仲都想使出渾身解數取悅賣方及買方。在本集節目裡，國際尋屋仲介公司的房仲要舉辦本季第一場開放參觀活動，推銷一間很適合宴客的玻璃屋，但這場活動將為本季的成敗定調，因此團隊成員都非常緊張。