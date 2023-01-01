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手提箱殺手：梅蘭妮·麥奎爾的故事

Lifetime - 今日 09:55PM 節目表
 
根據一個令人震驚的真實故事改編。梅蘭妮·麥奎爾（Melanie McGuire）是一位傑出的護士，她的丈夫曾是一位海軍。但當她愛上了診所的一位醫生後，她做了不可思議的事情並謀殺了她的丈夫。

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