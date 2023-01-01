荒野求生秘技第6季:馬來半島

貝爾吉羅斯這次空降到馬來群島的偏僻小島，這裡隸屬地球上最大群島的一部份，幅員遼闊，幾乎與澳洲不相上下，貝爾將在此攀登陡峭岩面，設法自行製作工具獵捕野生動物，更得在沒有裝備的情況下深潛到30呎的海面下覓食。