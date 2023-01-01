面對不同問題的學生，陳俠運用了獨特的教學方式，讓學生個個有了轉變。一切看似漸入佳境，卻發生學生跳樓自殺的意外，陳俠變成眾矢之的，面臨失去教職的危機同時又有違法商人介入學校土地買賣，讓校園不得安寧，師生決定合力來場校園保衛戰…