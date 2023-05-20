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探索頻道 - 2023.05.20(六) 09:00PM 節目表
 
 
 
節目記錄強尼戴普在英國控告太陽報的誹謗官司，本集從強尼戴普這一方的角度出發，律師與親友團舉證強尼戴普並非家暴者，同時也質疑安柏作證的誠信度。

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