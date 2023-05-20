狼師性侵案，補習名師誘騙女生，以愛的童話故事為餌，將補習社當成後宮，還詭辯為何小紅帽與大野狼上床，卻只有大野狼受罰。律師張正煦認得疑犯就是他初入行時的客戶，當年負責為其洗脫性侵罪名，求勝心切，才發現從此背負愧疚。如今狹路又相逢，他能否彌補過錯，把慣犯大野狼繩之於法？律師出身並攻讀電影的唐福睿，結合法律知識與戲劇創作，探問法庭是否真能伸張正義，保護受害一方。