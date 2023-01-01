English
繁體中文
有線呈獻新一季2022年度足球賽事
有線呈獻新一季2022年度足球賽事
有線7大新媒體頻道
有線7大新媒體頻道
立法會直播室全體會議
全程直播立法會
電視頻道/社交媒體/白馬行屏幕LED ...
電視頻道/社交媒體/白馬行屏幕LED/櫥窗 廣告宣傳。立即致電 28822866 澳門有線電視-廣告部
Home
>
頻道
>
教育/紀實
>
探索頻道
> 網路瘋傳的罪案第2季:無恥狂徒
網路瘋傳的罪案第2季:無恥狂徒
探索頻道
- 今日 03:30PM
節目表
這集的網路瘋傳的罪案中要介紹的第一起罪案，是一群竊賊持續犯下夜盜案，他們專門鎖定一些連鎖速食店，因為店內的格局完全相同，可以清楚掌握該從什麼地方下手，由於他們犯案過程中會蹲低、匐進、翻滾，因此獲得尺蠖幫盜匪的封號，雖然監視畫面看來很可笑，但因線索有限，警方暫時無法破案；第二起罪案則是偷狗賊趁隙偷走一隻純種長毛紅臘腸犬路卡，飼主傷心欲絕，但決心盡全力找回愛犬，所幸有小心的店家觀察到竊賊脫手轉賣的過程，進而通知飼主，飼主確認轉賣的就是自己的愛犬，警方也因線索充分順利找回路卡。
«上一頁
下一頁»
澳門有線電視
公司資料
最新消息
就業機會
技術應用
聯絡我們
免責聲明
服務條件
道路工程通告及
處罰政策和措施
客戶服務
收費標準
申請辦法
覆蓋大廈
常見問題
電視服務
酒店電視服務
家庭電視服務
宣傳服務
電視製作
電視廣告
大型戶外廣告/電子屏幕
網站推廣
電話語音系統
廣告代理
多元合作平台
頻道介紹
所有電視頻道
頻道節目表
電子頻道表
精彩節目
外部連結
購物
澳門售票網
動感教菁
有線與公天
有線管理系統
Copyright © 2023 Macau Cable TV, Ltd. All Rights Reserved.