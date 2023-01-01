網路瘋傳的罪案第2季:無恥狂徒

這集的網路瘋傳的罪案中要介紹的第一起罪案，是一群竊賊持續犯下夜盜案，他們專門鎖定一些連鎖速食店，因為店內的格局完全相同，可以清楚掌握該從什麼地方下手，由於他們犯案過程中會蹲低、匐進、翻滾，因此獲得尺蠖幫盜匪的封號，雖然監視畫面看來很可笑，但因線索有限，警方暫時無法破案；第二起罪案則是偷狗賊趁隙偷走一隻純種長毛紅臘腸犬路卡，飼主傷心欲絕，但決心盡全力找回愛犬，所幸有小心的店家觀察到竊賊脫手轉賣的過程，進而通知飼主，飼主確認轉賣的就是自己的愛犬，警方也因線索充分順利找回路卡。