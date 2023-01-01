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前科者

衛視電影台 - 今日 09:30PM 節目表
阿川佳代從事保護司工作，義務幫助罪犯和不良少年改過自身。這半年來，工藤誠是阿川的個案。工藤於假釋期間在車輛維修場工作，老闆被他對認真的工作態度感動。然而傷殺案件相繼發生⋯⋯

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