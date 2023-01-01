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風城改造專家第2季:郊區絕美房屋

旅遊生活頻道 - 今日 03:30PM
藍尼和丹妮兒夫妻要帶著兩個孩子從紐約搬回芝加哥，他們請來艾莉森為他們全家進行大改造，由於這棟房子是歷史房屋，無法進行增建等改變外觀結構的工程，艾莉森該如何透過巧手，融合新舊風格，賦予這棟房子新生命呢？

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