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上流寄生族

衛視電影台 - 今日 09:30PM 節目表
窮爸爸基澤(宋康昊 飾)一家四口全是無業遊民，他們終日望天打卦，直至長子基佑(崔宇植 飾)以偽造文憑，成功受聘為神秘富豪(李善均 飾)子女的補習老師，這潦倒的一家彷彿重獲生機，「共享」上流人的榮華富貴，但無止境的貧富差距最終令人性失控……

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