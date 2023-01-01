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千錘百鍊：擊敗評審

歷史頻道 - 今日 10:50PM 節目表
 
三個《千錘百鍊》冠軍重返現場，要擊敗其中一個評審。在這個以音樂為主題的競賽中，工匠們必須過關斬將到第一級，才有機會舞動9環闊劍。

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