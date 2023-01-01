我的夢幻婚紗第19季:天人交戰

胡妲今天跟媽媽一起來挑婚紗，媽媽喜歡華麗款，而胡妲偏好合身款，最終挑出的婚紗讓胡妲落淚。薇樂莉一直被自己的大胸所困擾，她想找一件適合自己身材的黑色婚紗，但婚紗顧問寶拉認為或許她也會喜歡白色系的，於是挑了一些白色婚紗，但薇樂莉都不滿意，她開始懷疑寶拉的能力。娜塔莉亞第一次的試衣不太順利，今天來第二次試衣，但似乎還是沒有達到娜塔莉亞的要求；娜塔莉亞的媽媽想給她一個驚喜，偷偷準備了第二件婚紗，這讓娜塔莉亞喜極而泣。