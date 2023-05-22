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葉問

衛視電影台 - 今日 09:30PM 節目表
 
故事以1930年代中國武術之都佛山為背景，出身富裕之家的葉問與妻兒共處大宅，不問世事，醉心武學。中日戰爭爆發，佛山淪陷，葉問帶妻兒逃難，當上煤炭苦力自力更生，一天日本軍官到來，掀起一場中日比武風波。

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