私房美食堂第2季:鑊氣十足

亞當里奇曼來到繁華的大都會香港，這個城市以美食天堂文而聞名，也暗藏許多在旅遊指南上都找不到的私房美食， 像是隱藏在一棟香港摩天樓五樓某處的道地英式酒吧，特拉法加餐廳供應令人瞠目結舌將近一公斤重的戰斧肋眼牛排；還有隱身在五金行深處、在香港功夫片極盛的1960年代時由一群演藝圈內人士創立的星座冰室，店家的番茄牛肉麵深受客人喜愛。當然少不了位於士丹利街的大排檔名店盛記，主廚的熱炒堪稱一絕。