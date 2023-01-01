彼得克勞奇接任杜奇足球隊董事即將屆滿週年，2021至2022年的賽季也進入了尾聲。男足隊原本開出紅盤卻接連遭逢挫折，目前正力圖搶進季後賽，女足則奪冠有望。與此同時，球隊董事會也開始擘劃未來3年的發展方針，從青訓學校、新球場到既有場館整建，身為執董的彼得在在自認責無旁貸，必須提出明確的藍圖。