便宜老屋第1季:紐約上州時光倒流

本集節目中，伊森和伊莉莎白要造訪位於紐約上州的歷史老屋。他們要參觀一間1850年代的義大利風格屋，和一間1900年代的維多利亞式特色宅。接著他們要去參觀由一對父女翻修的歷史學校屋，這對父女不止懂得欣賞歷史老屋，還和學校屋的歷史有獨特的淵源。