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探索頻道 - 2023.05.15(一) 06:15PM 節目表
 
佛萊德和璜來到阿拉斯加的瓦迪茲，協助週末淘金戰士克雷史崔克蘭，改造他的溜洗設備並提供建議，希望能達成一天收金兩盎司的目標，讓他能全職淘金，並做到對亡妻的承諾。

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