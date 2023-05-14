風城改造專家第2季:第11集

愛麗森本集的客戶為年輕夫妻史蒂夫和莎拉，他們在艾凡斯頓買下一塊土地，希望自建房屋，然而原本的格局和外觀卻很不適合他們。於是愛麗森與亞裡合作，為他們量身打造黃銅前門、廚房中島、長椅、與壁爐搭配的固定櫥櫃，融合新舊風格，打造出獨一無二的夢幻住家。