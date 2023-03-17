攝影機捕捉到的超自然影像

本節目特別呈現來自世界各地最驚人、令人大開眼界、極為可怕的超自然影片，並由專家小組解析影片片段並分析目擊者確切拍攝到的內容。內容包括該領域知識最淵博的專家們提出的洞見，以及夠幸運（或是夠倒楣）而能目擊奇怪現象的人提供的第一手資料。這甚至可能讓最大的懷疑者成為相信者！