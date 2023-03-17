圓滿婚紗店第4季:洛雪兒

愛麗森、洛雪兒和海倫三位準新娘，來婚紗店尋求裘和艾兒的幫忙，尋找完美的婚紗。除了身材的困擾外，本集主要角色為患有妥瑞氏症的準新娘洛雪兒，洛雪兒並非先天患有妥瑞氏症，因此在適應上更加困難。幸好有未婚夫與孩子陪伴，洛雪兒才得以穿上喜歡的婚紗快樂嫁人。