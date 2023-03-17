English
繁體中文
有線呈獻新一季2022年度足球賽事
有線呈獻新一季2022年度足球賽事
有線7大新媒體頻道
有線7大新媒體頻道
立法會直播室全體會議
全程直播立法會
Home
>
頻道
>
教育/紀實
>
旅遊生活頻道
> 圓滿婚紗店第4季:洛雪兒
圓滿婚紗店第4季:洛雪兒
旅遊生活頻道
- 2023.03.17(五) 09:00PM
愛麗森、洛雪兒和海倫三位準新娘，來婚紗店尋求裘和艾兒的幫忙，尋找完美的婚紗。除了身材的困擾外，本集主要角色為患有妥瑞氏症的準新娘洛雪兒，洛雪兒並非先天患有妥瑞氏症，因此在適應上更加困難。幸好有未婚夫與孩子陪伴，洛雪兒才得以穿上喜歡的婚紗快樂嫁人。
«上一頁
下一頁»
澳門有線電視
公司資料
最新消息
就業機會
技術應用
聯絡我們
免責聲明
服務條件
道路工程通告及
處罰政策和措施
客戶服務
收費標準
申請辦法
覆蓋大廈
常見問題
電視服務
酒店電視服務
家庭電視服務
宣傳服務
電視製作
電視廣告
大型戶外廣告/電子屏幕
網站推廣
電話語音系統
廣告代理
多元合作平台
頻道介紹
所有電視頻道
頻道節目表
電子頻道表
精彩節目
外部連結
購物
澳門售票網
動感教菁
有線與公天
有線管理系統
Copyright © 2023 Macau Cable TV, Ltd. All Rights Reserved.