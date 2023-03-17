網路瘋傳的罪案第1季:誰在敲門

二０一八年六月二十九日接近半夜時，一位婦女瘋狂地想闖入加州夫雷士諾的一戶民宅。神色慌張的她不斷敲打窗戶，場面非常嚇人。這位婦女粗暴地拉扯前門，她發現無法從前門進入後，便來到客廳的窗戶旁，用手肘猛力撞擊窗戶。這戶民宅的主人是退休警員克莉絲汀。他接受過應付緊急情況和開槍的訓練，只是她沒想過會在家中用上這些技術。她知道使用禁藥會導致心智喪失，為了保護自己和家中的狗，她拿起槍準備射擊闖入者，還好員警及時趕到，避免一場悲劇的發生。