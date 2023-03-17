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機動戰士高達水星的魔女

ANIMAX - 2023.03.17(五) 04:00PM
 
星元122年――大量企業擴展到宇宙，形成龐大經濟圈的時代。一名少女從邊境地區・水星轉校到MS產業中最大的企業「貝納裡特集團」旗下營運的「阿斯提凱西亞高等專門學園」。她的名叫做蘇萊塔・墨丘利。純真的內心燃點著鮮紅的亮光，少女一步步地踏進新的世界。

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