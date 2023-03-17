Home > 頻道 > 電影頻道 > 衛視電影台 > 吉屋

吉屋

衛視電影台 - 2023.03.17(五) 06:05PM
 
年輕地產經紀Charlie因緣際會，加入Gordon和Lucy經營的房地產公司，這家新公司之所以成功，是靠低價買入凶宅、再高價賣出。Charlie擋不了豐厚傭金誘惑，決定出賣良心，害得顧客被鬼魂纏身。

澳門有線電視

客戶服務

電視服務

宣傳服務

頻道介紹

外部連結