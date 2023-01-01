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最膩母女檔第2季:一切都為妳
旅遊生活頻道
- 今日 08:05PM
莎拉為媽媽舉辦了60歲生日派對，送她腎臟項鍊，並承諾自己日後一定會給她腎臟，卻因此導致與男友米格爾關係變緊張。克莉絲汀與凱西發現卡莉偷偷與之前在派對上遇到的薩爾交往過，同時卡羅竟然辭掉披薩店的工作，使克莉絲汀大為不滿。布蘭妮與瑪莉接受整形手術後，兩人關係更為緊密，布蘭妮也變得更有自信。雪兒忙著照顧剛出生的女兒，與唐恩變得較有距離感。安潔莉卡和男友傑森出遊時，傑森向她提出浪漫求婚，而安潔莉卡也告訴他自己懷孕的消息。
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