阿默是個愛家的中年男子，育有兩個青少年孩子的他，是個保時捷的忠實車迷，擁有各種保時捷相關的紀念品和模型車，更渴望有朝一日能擁有一輛真正的保時捷。但是最近他因為公司搬遷不幸遭到資遣，於是，他找上麥克和艾維斯，希望兩人有辦法實現他的夢想。