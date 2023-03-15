《罪惡特寫》是犯罪系列節目，重點放在調查、資訊取得和仔細研究，清晰呈現一場悲劇的每個面向。這些兇手特寫敘述了兇殺案的故事。兒女、好友和主要訊問者、律師和命案受害者都加入了敘事者的行列，訴說動人、驚人及迷人的故事。五集的節目主線是為了愛情、金錢或復仇而殺人的女人們。故事包括在印度取得的毒藥遠渡千里，由受到鄙視的情人用來殺人；保姆嫉妒雇主的生活型態而意圖報復；讓建築物燃起熊熊大火的縱火狂對建築物裡面的人漠不關心。