達夫:美味王牌第1季:練團點心

每位廚師都有搖滾明星夢，都喜歡用料理跟音樂來表演。達夫今天要去團練，輪到他為樂團成員準備美食，他這次準備了層次豐富的奶油泡芙起司堡、鹹中帶辣的中東風味紅椒核桃醬、還有酵母甜甜圈配香草卡士達內餡，令樂團夥伴們吃了讚嘆不已…