Home > 頻道 > 卡通/連續劇/戲劇 > ANIMAX > 黑色五葉草 (第一季)

黑色五葉草 (第一季)

ANIMAX - 2023.03.15(三) 10:00PM
在人類看似要被魔神消滅殆盡時，有一名單獨應戰的魔道士拯救了大家。從此他被尊稱為『魔法帝』，成為一個傳說。在魔法代表一切的世界，生來就無法使用魔法的少年亞斯塔為了證明自己的實力，並達成和摯友的約定，試圖成為位於魔道士頂端的魔法帝』！

澳門有線電視

客戶服務

電視服務

宣傳服務

頻道介紹

外部連結