黑色五葉草 (第一季)

在人類看似要被魔神消滅殆盡時，有一名單獨應戰的魔道士拯救了大家。從此他被尊稱為『魔法帝』，成為一個傳說。在魔法代表一切的世界，生來就無法使用魔法的少年亞斯塔為了證明自己的實力，並達成和摯友的約定，試圖成為位於魔道士頂端的魔法帝』！