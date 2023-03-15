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克麗絲汀魅力

HITS Movies - 2023.03.15(三) 10:00PM 節目表
怪胎高中生阿尼愛上一部1958年的破舊紅色敞蓬車。不理會周遭好友的勸告，阿尼致力於整修克麗絲汀發生種種的危機。

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