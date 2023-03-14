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漁人的搏鬥第18季:深入阿拉斯加

探索頻道 - 2023.03.14(二) 06:15PM 節目表
 
本集節目中，為了捕到足夠的漁獲量，船長們紛紛採取新方法。西北號的席格船長要聽從女婿的直覺，時光大盜號的強納森船長要探索海底深處，愛琳諾潔號的尚恩船長要向過世的老爸學習，傳說號的傑克船長則是要面對血親受傷的風險。他們能越過種種挑戰，帶回滿滿的漁獲嗎？

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