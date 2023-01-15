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柔伊的烘焙廚房第1季:門廊"派"對
旅遊生活頻道
- 2023.01.15(日) 09:00PM
大黃的產季到了，表示漫長的冬天已經過去。每年柔伊都會舉辦門廊派對慶祝春天降臨明尼蘇達州。今年派對主角是草莓大黃格子派，加上去拜訪白萊果餐廳的黛安穆雅烘焙師時取得的靈感，以做派用剩的草莓製做檸檬凝乳草莓果酪。父親克雷格提供她自己種植的新鮮大黃，好友珍提供她新鮮雞蛋，住在樓上的絲黛芬妮協助她插花，兒子幫她搬家具布置場地，剛好路過的鄰居一起加入。派對在眾人的歡聲笑語中展開。
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