動物界裡有各式各樣的奇聞軼事，你知道羚羊和天堂鳥都是厲害的舞棍嗎？還有獼猴不僅懂得享受溫泉，還喜歡搶人類的點心來吃。印度南方的小懶熊最喜歡趴在媽媽的背上一起出門玩了，如果半路遇到一隻公懶熊，熊媽媽還會不顧一切地爆衝，把公懶熊趕出視野，但小懶熊竟然能全程牢牢地趴在背上不會摔下來，各種動物界的奇特行徑全都在野生動物爆笑劇。