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揭開木乃伊第1季:海盜的寶藏
探索頻道
- 2023.01.15(日) 09:55PM
在本集節目中，主持人拉米將上山下海，尋找海盜的寶藏。在麻諸塞州鱈角岸外的海底深處，發現了一具木乃伊。這具木乃伊來自1717年觸礁的維達號，身上還帶著大海盜黑山姆貝拉米的手槍。當年黑山姆載著滿船金銀珠寶，在鱈角離岸不遠處遇上狂風暴雨而失事，船上144名海盜中有102具屍體被沖上岸，僅有2人生還，其他人不知所蹤，而黑山姆也下落不明。緬因州一直流傳著山姆貝拉米將寶藏埋藏在該地的傳說，拉米深信當地人的傳說往往暗含真相，只要細心查訪，相信有一天會找到其他寶藏和黑山姆的下落。
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