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乜代宗師

衛視電影台 - 2023.01.15(日) 07:30PM
 
馬飛龍是馬家雷拳第十九代傳人，卻因一次意外中，於街頭眾目睽睽下被一名女途人擊倒，而大出洋相，一夜之間身敗名裂，淪為「乜代宗師」。

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