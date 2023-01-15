威爾法洛飾演朗柏根迪，1970年代聖地牙哥的第一收視率主播。朗得知他將與開朗又年輕的女主播（克莉絲汀娜艾波格飾）共事，這個美麗、聰明又野心勃勃的女人，不只是花瓶。這兩個電視主播不只是比髮型，戰爭一觸即發！