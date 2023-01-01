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滅絕動物大追蹤:消失的鯊魚
動物星球
- 今日 08:00PM
南非東南部有片海域住著超過137種的鯊魚，號稱非洲的百慕達三角洲，但其中有三種鯊魚據說早已徹底滅絕，但事實真是如此嗎？野生動物學家佛瑞斯特可不這麼想，他親自來到當地探查，訪問漁民和當地的潛水客，漸漸拼湊出三種消失鯊魚的可能蹤跡，他將運用最先進的科技，尋找南非副沙條鯊、艾氏華麗電鱝和長瓣鯊。
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